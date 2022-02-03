Привитые российскими вакцинами смогут получить COVID-сертификат ЕС

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Фото: ТАСС/Zuma
Европейский COVID-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами и одной бустерной дозой, сделанной разрешенным в ЕС препаратом. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает ТАСС.
Виганд пояснил, что сертификат показывает последнюю сделанную дозу. При этом, по его словам, он не заменяет визу для поездок в Евросоюз, а является дополнительным санитарным документом.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V". Он отметил, что теперь остается ждать решения.
До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.
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