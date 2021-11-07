Мурашко сообщил о скором завершении экспертизы новой вакцины от коронавируса для детей

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В России в скором времени завершится экспертизу новой лекарственной формы вакцины от коронавируса для детей. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр отметил важность защиты детей от COVID-19.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растет число обращений в связи с подъемом заболеваемости", – пояснил Мурашко в беседе с РИА Новости.
Ранее Мурашко уже заявлял, что в РФ растет детская заболеваемость COVID-19. Он напоминал, что только в Рязанской области под наблюдением медиков находятся более 3 тысяч несовершеннолетних.
До этого медики рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 для детей. Испанские ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса вызвала рост распространения расстройств пищевого поведения (РПП) у детей и подростков.
Минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей
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