Мурашко сообщил о скором завершении экспертизы новой вакцины от коронавируса для детей

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В России в скором времени завершится экспертизу новой лекарственной формы вакцины от коронавируса для детей. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил важность защиты детей от COVID-19.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растет число обращений в связи с подъемом заболеваемости", – пояснил Мурашко в беседе с РИА Новости.

Ранее Мурашко уже заявлял, что в РФ растет детская заболеваемость COVID-19. Он напоминал, что только в Рязанской области под наблюдением медиков находятся более 3 тысяч несовершеннолетних.

До этого медики рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 для детей. Испанские ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса вызвала рост распространения расстройств пищевого поведения (РПП) у детей и подростков.