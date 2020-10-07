Объем контрактов жизненного цикла в сфере здравоохранения превысил 31 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За год объем контрактов жизненного цикла в сфере здравоохранения, заключенных городом, превысил 31 миллиард рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, контракты на поставку и обслуживание медтехники были подписаны с известными мировыми производителями. Согласно договорам, в течение всего срока службы проданного оборудования поставщик будет заниматься его обслуживанием и ремонтом.
"Контракты жизненного цикла позволяют получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и включают в себя его сервисное обслуживание производителем. В рамках таких контрактов город приобретает не просто высокотехнологичный товар, но и его работоспособность на весь период эксплуатации", – подчеркнул Ефимов.
Он добавил, что такие контракты уже доказали свою эффективность в транспортной сфере и ЖКХ, а с прошлого года их начали заключать в здравоохранении. Совокупный объем контрактов жизненного цикла Москвы составляет порядка 515 миллиардов рублей.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что начался второй этап программы. В частности, уже объявлены или состоялись закупки по заключению контрактов на маммографы и цифровые рентген-аппараты. По ее словам, по уже завершившимся конкурсным процедурам первоначальная цена снизилась на порядка 47%.
"Благодаря контрактам жизненного цикла в здравоохранении столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от производителей, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по сервису. Как показали итоги конкурсов, на каждый лот было подано от двух до семи предложений от разных производителей медоборудования. Конкуренция позволила значительно снизить цену договора. Максимальное снижение на торгах доходило до 70%", – подчеркнула заммэра.
Контракты жизненного цикла дают возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы бюджета.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дало право медицинским работникам, работавшим с пациентами с коронавирусом, на досрочный выход на пенсию. Данной возможностью смогут воспользоваться около четырех тысяч медиков.
Также Мишустин подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.
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