07 июля, 21:42Общество
Девочке с "маской Бэтмена" провели новую операцию по удалению родимого пятна
Фото: vk.com/Гигантский Невус | Лечение
Девочке из США Луне Феннер, которая родилась с "маской Бэтмена", провели новую операцию по удалению родимого пятна на лице. Процедура проводилась в Санкт-Петербурге и заняла 6 часов 10 минут, заявила RT лечащий врач ребенка Ольга Филиппова.
Врачи полностью удалили рубцы со лба, носа, большие фрагменты со щек, а также три тканевых экспандера. Приблизительно на лечение потребуется минимум год, девочке понадобится еще три операции.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) в 2019 году. Пользователи интернета назвали такую особенность во внешности "маской Бэтмена".
Американские врачи предложили удалить пятно за 80 операций. Для ребенка это было бы слишком тяжело, и медики рекомендовали подождать, пока девочка подрастет.
Мать девочки Кэрол Феннер из-за высокой стоимости лечения попробовала собрать деньги через благотворительность и СМИ. В результате на историю ребенка обратил внимание краснодарский хирург-онколог Павел Попов и предложил провести лечение в России.
Врачи на Кубани удалили ребенку новообразование на лице, после чего мать и дочь приехали в Санкт-Петербург для проведения еще двух операций. Как указывала Филиппова, на всю работу потребуется около 3,5 миллиона рублей.
Российские врачи проведут около 10 операций по удалению родимого пятна девочке из США