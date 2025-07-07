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07 июля, 21:42

Общество

Девочке с "маской Бэтмена" провели новую операцию по удалению родимого пятна

Фото: vk.com/Гигантский Невус | Лечение

Девочке из США Луне Феннер, которая родилась с "маской Бэтмена", провели новую операцию по удалению родимого пятна на лице. Процедура проводилась в Санкт-Петербурге и заняла 6 часов 10 минут, заявила RT лечащий врач ребенка Ольга Филиппова.

Врачи полностью удалили рубцы со лба, носа, большие фрагменты со щек, а также три тканевых экспандера. Приблизительно на лечение потребуется минимум год, девочке понадобится еще три операции.

Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) в 2019 году. Пользователи интернета назвали такую особенность во внешности "маской Бэтмена".

Американские врачи предложили удалить пятно за 80 операций. Для ребенка это было бы слишком тяжело, и медики рекомендовали подождать, пока девочка подрастет.

Мать девочки Кэрол Феннер из-за высокой стоимости лечения попробовала собрать деньги через благотворительность и СМИ. В результате на историю ребенка обратил внимание краснодарский хирург-онколог Павел Попов и предложил провести лечение в России.

Врачи на Кубани удалили ребенку новообразование на лице, после чего мать и дочь приехали в Санкт-Петербург для проведения еще двух операций. Как указывала Филиппова, на всю работу потребуется около 3,5 миллиона рублей.

Российские врачи проведут около 10 операций по удалению родимого пятна девочке из США

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