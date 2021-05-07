Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V"

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Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС.

Исследования проводились по просьбе Словакии, куда 1 марта поступила первая партия вакцины. По словам словацкого министра здравоохранения Владимира Ленгварского, для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной, будут проведены консультации с экспертами и российской стороной.

Один из инициаторов покупки препарата Марек Крайчи, который в середине марта из-за правительственного кризиса, вызванного приобретением "Спутника V", покинул пост министра здравоохранения Словакии, заявил, что республика не обязана полностью выкупать весь предусмотренный контрактом с российской стороной объем вакцины.

Он уточнил, что об этом говорится в договоре с российской стороной. Туда включили пункт о том, что если российская сторона в течение месяца не поставит хотя бы 50% от обещанного количества вакцин, то Словакия в одностороннем порядке может выйти из договора.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что договор о покупке "Спутника V" выгоден для республики, а многие граждане страны хотели бы пройти вакцинацию российским препаратом.

Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". На придании документа огласке настаивала президент республики Зузана Чапутова. Создатели российской вакцины проинформировали, что не возражают против публикации.

При этом Братиславе было предложено опубликовать контракт с американской компанией Pfizer. Российская сторона напомнила, что Венгрия сообщила об исследовании эффективности используемых в стране вакцин, признав "Спутник V" лучшей.

Кроме того, разработчики вакцины сравнили ситуацию в Словакии с Бразилией, где продвижению российской вакцины противодействовали США. В отчете Минздрава страны указывалось, что Штаты пытались убедить Бразилию отказаться от "Спутника V".

Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович ранее заявил, что российскую вакцину использовали в стране как инструмент гибридной войны, чтобы снять его поста с главы правительства, а также уволить министра здравоохранения Марека Крайча.

Последний в начале марта дал согласие на использование "Спутника V" без одобрения общеевропейского регулятора. Сам Матович инициировал закупку незарегистрированного в ЕС препарата. 30 марта он вынужденно оставил кресло премьера.

Тогда Матович подчеркнул, что "Спутник V" является чрезвычайно качественной вакциной и ее поставка в Словакию должна была ускорить процесс вакцинации жителей республики на 40 процентов.

Однако в начале апреля в Словакии заявили, что препарат, закупленный у России отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в Словакии ведут намеренную кампанию по дискредитации "Спутника V" и потребовали вернуть партию.