В Челябинске мальчик три месяца ходил с пулей в руке

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Челябинские хирурги вытащили из руки мальчика пулю, с которой он ходил три месяца. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министерство здравоохранения Челябинской области.

Подросток сам обратился в отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы № 8 Челябинска, сообщив, что во время стрельбы в тире его друг попал ему в руку. За три месяца пуля переместилась на четыре сантиметра – от основания пальцев к основанию ладони.

После обследования подростка направили на операцию с местной анестезией. Хирурги успешно извлекли пулю из руки, дав пострадавшему необходимые рекомендации по восстановлению.

Ранее в Московской области врач детского клинического центра имени Рошаля извлек два магнита из носа пятилетней девочки. Ребенок жаловался на болезненные ощущения в области носа и затрудненное дыхание. Врач во время риноскопии обнаружил в носу ребенка магниты – они притянулись друг к другу через перегородку. С помощью носового крючка врач вытащил предметы, потратив на процедуру три минуты.

До этого специалисты детского клинического центра имени Рошаля достали из желудка 16-летнего школьника флешку с домашним заданием по информатике, которую он случайно проглотил. Подросток выполнил работу и загрузил ее на флешку, после чего решил поиграть и начал крутить устройство перед лицом. Именно в этот момент и произошел инцидент.

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