Вирусолог прокомментировал признание вакцины Moderna лучшей в борьбе с COVID-19

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"Спутник V" не хуже американской вакцины Moderna, решение Всемирного конгресса вакцин признать американский препарат лучшим в борьбе с COVID-19 обосновано геополитическими мотивами, считает бельгийский вирусолог Марк ван Ранст.

"Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика", – приводят слова эксперта РИА Новости.

Ван Ранст подчеркнул, что эффективность обоих препаратов, а вместе с ними и Pfizer превышает 90%, а потому говорить о победителях нет смысла. По его мнению, с самого начала заслугу российских ученых, которые первыми в мире создали вакцину против коронавируса, пытались преуменьшить, руководствуясь политическими мотивами.

Ранее на прошедшем онлайн Всемирном конгрессе вакцин американский препарат Moderna признали "Лучшей вакциной от COVID", он также победил в номинации "Лучшая новая технология/платформа для вакцины". Тем временем американо-немецкая вакцина Pfizer, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca получили высокие оценки экспертов.

Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург охарактеризовал решение как экономико-политическое.

