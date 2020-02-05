Скорая помощь переведена в повышенную готовность из-за угрозы коронавируса

15:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Все бригады московской Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова работают в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы со ссылкой на руководителя Станции скорой помощи Николая Плавунова.
"Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения инфекции работает в режиме повышенной готовности. С сотрудниками проработаны нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой при выявлении лиц, имеющих признаки ОРВИ и прибывших из неблагоприятных стран или имевших контакты с заболевшими", – приводятся в сообщении слова Плавунова.
Как отмечается, у бригад в достаточном количестве есть маски, перчатки, одноразовые очки, комбинезоны.
При этом после транспортировки каждого пациента вне зависимости от наличия у него признаков инфекционного заболевания салон автомобиля дезинфицируют. При перевозке пациентов с симптомами вирусной инфекции в инфекционные больницы машина проходит дополнительно полную санитарную обработку на территории инфекционных больниц.
Кроме того, на станции скорой помощи имеются две специализированные инфекционные бригады с врачами высокой квалификации. Станцию оснастили специальными биобоксами, которые могут понадобиться при перевозке больных с подтверждением опасных инфекций.
Ранее в Тюмени приземлились два самолета из Уханя с россиянами на борту. Эвакуированных доставляют в центр под Тюменью на двухнедельный карантин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, центр полностью подготовлен за короткое время. Его оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов.
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Также специалисты советуют не трогать рот, нос или глаза немытыми руками. В аэропортах и общественном транспорте нужно избегать прикосновения к поверхностям и предметам и не касаться лица. При кашле и чихании нужно всегда прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками.
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