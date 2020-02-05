Скорая помощь переведена в повышенную готовность из-за угрозы коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все бригады московской Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова работают в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы со ссылкой на руководителя Станции скорой помощи Николая Плавунова.

"Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения инфекции работает в режиме повышенной готовности. С сотрудниками проработаны нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой при выявлении лиц, имеющих признаки ОРВИ и прибывших из неблагоприятных стран или имевших контакты с заболевшими", – приводятся в сообщении слова Плавунова.

Как отмечается, у бригад в достаточном количестве есть маски, перчатки, одноразовые очки, комбинезоны.

При этом после транспортировки каждого пациента вне зависимости от наличия у него признаков инфекционного заболевания салон автомобиля дезинфицируют. При перевозке пациентов с симптомами вирусной инфекции в инфекционные больницы машина проходит дополнительно полную санитарную обработку на территории инфекционных больниц.

Кроме того, на станции скорой помощи имеются две специализированные инфекционные бригады с врачами высокой квалификации. Станцию оснастили специальными биобоксами, которые могут понадобиться при перевозке больных с подтверждением опасных инфекций.

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