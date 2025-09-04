Свердловские врачи спасли пациента с расколотым краном черепом

Фото: mzso.info

Врачи Свердловской области спасли 57-летнего мужчину, который получил черепно-мозговую травму после удара стрелой крана. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Как рассказало ведомство, уралец получил удар стрелой крана, которая расколола ему череп. После этого его в критическом состоянии доставили в стационарное отделение скорой медпомощи на базе Серовской городской больницы.

Проведенная томография показала, что мозг пациента оказался поврежден обломками костей, один из которых мог привести к летальному исходу. Однако специалисты смогли стабилизировать состояние пациента.

"Четкая работа на всех этапах является критически важным фундаментом, без которого невозможно ни последующее успешное лечение, ни скорейшее выздоровление пациента", – отметил главврач больницы Иван Болтасев.

После телеконсультации с профильными специалистами из Екатеринбурга пациента перенаправили в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила. Нейрохирургу Дмитрию Неволину, анестезиологу-реаниматологу Асламу Абдуеву и операционной медсестре Нине Дмитриевой удалось убрать отломки костей, гематомы и восстановить целостность твердой оболочки мозга.

По словам исполняющего обязанности главврача больницы Константина Нечаева, передовое оснащение медучреждения и опыт врачей делают высококвалифицированную помощь доступной для всех.

После завершения лечения пациента выписали из стационара. В настоящее время его речь и двигательная активность восстанавливаются. Он уже окончил курс реабилитации.

