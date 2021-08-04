Эксперт объяснила, нужно ли сокращать список отпускаемых без рецепта лекарств

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Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в разговоре с Москвой 24 объяснила, к чему приведет сокращение перечня отпускаемых без рецепта лекарств в аптеках.

Ранее с таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, необходимо установить запрет безрецептурной продажи антибиотиков, сильнодействующих обезболивающих и других препаратов специализированного назначения, которые могут навредить здоровью при неправильном применении.

В обращении на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Петров пояснил, что многие граждане из-за повышенной эпидемиологической тревоги начинают заниматься самолечением. Это связано с необоснованными страхами граждан перед медициной и нежеланием многих людей тратить время на врачей, уверен он. Такой легкомысленный подход скрывает опасность для здоровья нации, особенно в период пандемии, пояснил общественник. Кроме ограничений по лекарствам, Петров предложил обратить внимание на пропаганду самолечения в интернете.

Ситуацию с отпуском перечисленных лекарств в аптеках без рецепта Вострикова назвала двоякой.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов С одной стороны, есть бессистемное принятие таких препаратов, как антибиотики. К ним сейчас россияне почему-то привыкли, и при любом проявлении простуды они бегут покупать их в аптеки. Это привело к тому, что сам препарат перестает работать, потому что к нему вырабатывается иммунитет.

"Даже покупая антибиотики по рецепту, мы пропиваем курс, и на следующий раз организм действует совершенно по-другому. Он просто не воспринимает этот препарат как лекарство", – говорит Вострикова.

С другой стороны, по словам эксперта, сами врачи иногда назначают прием этих лекарств не на рецептах, а на обычных бумажках. Из-за этого предложение может привести к тому, что пациент просто не получит должное лечение, считает Вострикова.

"Человек с этой бумажкой приходит в аптеку, и жизненно необходимое ему лекарство не продадут. Значит, нужно идти в поликлинику к своему врачу или еще раз вызывать его на дом, чтобы получить рецепт. Это замедляет процесс лечения данного пациента", – сказала собеседница Москвы 24.

По мнению Востриковой, в аптеках уже достаточно препаратов, которые продаются по рецепту. Поэтому можно и дополнительно не ограничивать продажу лекарств, которые здесь и сейчас могут помочь пациенту, говорит она.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов К сожалению, в стране тенденция идет к самолечению, а не к посещению врачей. Поэтому мне кажется, что запрет покупки этих препаратов без рецепта не приведет к увеличению посещаемости медицинских учреждений нашими гражданами.

Говоря о зарубежном опыте работы подобной системы, она подчеркнула, что в Европе те же антибиотики приобрести в аптеке без рецепта нельзя.

"В свободном доступе их нет, пациент сначала обязан обратиться к врачу. Но там еще есть система семейных докторов. К такому врачу можно обратиться в любой момент, не нужно для этого сидеть в очередях. Он наблюдает за семьей, очень быстро реагирует на проблему и выписывает рецепты на данные препараты", – рассказала Вострикова.

Ранее производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи. По словам специалистов, некоторые товары из-за упрощенного порядка регистрации изделий не проходят необходимые испытания. Таким образом, закупающие такую продукцию больницы и клиники фактически недостаточно защищены, говорят авторы предложения.

