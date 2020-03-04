Бокерия посоветовал полоскание рта для профилактики коронавируса

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Академик РАН, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия рассказал о том, как сделать профилактику коронавируса наиболее эффективной. По его словам, нужно использовать бактерицидные растворы для полоскания рта, передает Агентство "Москва".

Кроме того, полезным будет бактерицидное мыло. "Очень важно, чтобы была чистая ротовая полость, и для этого есть масса растворов. Во всех аптеках есть растворы для полоскания, которые обладают хорошим бактерицидным действием", – сказал Бокерия.

Как отметил российский академик, надо как можно чаще мыть руки после рукопожатий, соблюдая личную гигиену.

В конце декабря прошлого года правительство Китая сообщило о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.

Ученые выяснили, что возбудителем инфекции оказался коронавирус. В настоящий момент специалисты занимаются разработкой вакцины против коронавируса.

При этом жертвами инфекции стали более трех тысяч человек, заразилось почти 93 тысячи. Больше всего за последние дни ситуация обострилась в Иране, Южной Корее, а также в Италии.

В целях безопасности РФ 20 февраля ввела временный запрет на въезд граждан КНР.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса в Москве.

