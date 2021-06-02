В России более 70 тыс пациентов с COVID-19 находятся на лечении в стационарах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В настоящее время более 70 тысяч пациентов проходят лечение от коронавируса в российских стационарах, из них 1,5 тысячи находятся в реанимации, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день 270 тысяч человек болеют коронавирусом, более 70 тысяч находятся в стационарах, более 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации", – заявил Мурашко.

Ранее Мурашко сообщил, что к началу лета первым компонентом препарата привились уже более 18 миллионов россиян. По словам министра, активность населения России по части вакцинации значительно возросла.

По словам замглавы Минздрава Олега Гриднева, ситуация с коронавирусом в России сейчас находится на переломе. Он подчеркнул, что это стало возможным в том числе благодаря вакцинации.