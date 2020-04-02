"Прицельно спрашивался". Главврач Лобненской больницы – о скрывшем COVID-19 москвиче

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Мужчина с коронавирусом пришел в подмосковную больницу, скрыв свой диагноз
Прокуратура инициировала проверку в отношении жителя Москвы с коронавирусом, который нарушил карантинный режим и посетил поликлинику в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
По данным врачей, о своем диагнозе 68-летний мужчина никого из персонала не уведомил. Более того, он свободно передвигался по зданию. Как следствие, под подозрением на заражение находится уже более ста человек, а сама больница закрыта.
"Пациент первого числа обратился самостоятельно за медицинской помощью в Лобненскую городскую поликлинику. При обращении на фильтр был осмотрен врачом, прицельно спрашивался о наличии или о контакте с пациентами с коронавирусной инфекцией. И он, и супруга ответили отрицательно", – заявил главврач Лобненской центральной больницы Павел Прокофьев.
По словам специалиста, ему поступила информация из Москвы о том, что пациент все же был инфицирован COVID-19. Под подозрение на заражение попали врачи, бывшие на смене, и посетители медцентра.
"По нашим оценкам, это порядка 70 сотрудников, более 30 посетителей, но эта цифра увеличивается. Пока 105, дальше будем смотреть. Всех сотрудников, которые находились в этот момент на рабочих местах, мы будем наблюдать как контактных лиц на протяжении двух недель с исследованием биологических материалов на коронавирусную инфекцию", – подчеркнул Прокофьев.
На данный момент известно, что пациент изначально находился на карантине у себя на даче под Лобней. Он вызывал на дом фельдшеров и неизвестно, уведомлял ли их о коронавирусе. Впоследствии мужчина нарушил условия изоляции и поехал на рентген.
В четверг, 2 апреля, стало известно о продлении в Москве временных ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса COVID-19. Закрытыми останутся кафе, рестораны, столовые и иные предприятия питания, а также городские парки и магазины розничной непродовольственной торговли.
В России сейчас зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.
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