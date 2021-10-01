Мантуров заявил об отсутствии проблем с поставками вакцин от гриппа в регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что проблем с поставками вакцин от гриппа в регионы нет. Об этом сообщает ТАСС.
"От гриппа (вакцин. – Прим. ред.) точно достаточно, предостаточно. Тем более что это не новая ситуация, когда каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Поэтому это будет также обеспечено и в этом году, как и раньше", – сказал Мантуров.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ, а также предупредила об увеличении числа случаев коронавируса в России. Так, темп прироста больных COVID-19 за минувшую неделю составил 8,8%.
С 1 октября людям с симптомами ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что такие системы показали высокую эффективность.
"Доктор 24": вакцинация от гриппа
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