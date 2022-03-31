Книжная ярмарка non/fiction перенесена на декабрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, которая должна была пройти в апреле в Москве, перенесена на декабрь.

Такое решение принято из-за трудностей, связанных с недостатком бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий. Кроме того, на его принятие повлияло увеличение сроков печати, а также проблемы с логистикой.

"Это, а также проблемы, связанные с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, стали причиной того, что многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия в ярмарке интеллектуальной литературы "non/fiction весна", – говорится на сайте ярмарки.

Организаторы заявили, что все обязательства перед издательствами будут сохранены. Деньги за билеты на ярмарку, приобретенные на официальном сайте, будут возвращены.

При этом часть запланированных на апрель мероприятий пройдет в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", который состоится 3–6 июня.

В настоящее время организаторы приступили к подготовке и приему заявок на участие в ярмарке non/fictio№24, которая пройдет с 1 по 5 декабря 2022 года в Гостином дворе на Ильинке.

Ранее стало известно, что фестиваль Park Live не состоится в Москве в 2022 году. Мероприятие переносится на 2023 год. Организаторы отметили, что при благоприятном стечении обстоятельств некоторые артисты намерены выступить на фестивале в следующем году.

В то же время музыкальный фестиваль "Дикая мята – 2022" пройдет в запланированные даты, несмотря на отказ от выступлений иностранных артистов.