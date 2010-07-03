HBO снимет новый приквел к "Игре престолов"

Фото: HBO

Телеканал HBO объявил о планах снять новый сериал-приквел к "Игре Престолов", который будет посвящен истории династии Таргариенов.

"HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона"), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", – говорится на сайте телеканала.

Как отмечается, в основу сериала ляжет цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Действия развернуться за 300 лет до "Игры престолов" и будут повествовать об истории дома Таргариенов.

Летом в Северной Ирландии стартовали съемкам первого приквела шоу под названием "Долгая ночь". В новом сериале будут описываться события, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки. Ведущие роли сыграют Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф. По словам Мартина, создатели покажут мамонтов, лютоволков и Старков, а также предысторию семьи Ланнистеров.