Джордж Мартин раскрыл подробности приквела "Игры престолов"

Писатель Джордж Мартин поделился подробностями сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету популярного шоу "Игра престолов". Об этом сообщает издание EW.
По словам Мартина, в новом сериале континент Вестерос делится на 100 королевств. Зрители увидят мамонтов, лютоволков и Старков. Фильм будет рассказывать предысторию семьи Ланнистеров. При этом в самом сериале не будет ни Ланнистеров, ни Таргариенов, ни Старков, ни других семейств. Зато в нем будет представлена семья Кластеров, которая живет в будущем замке Ланнистеров.
Ведущие роли в приквеле сыграют Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф. При этом Мартин добавил, что в фильме нет главных ролей, речь идет о своего рода ансамбле. В заключение писатель рассказал, что название сериала "Долгая ночь" может поменяться.
Ранее стало известно, что в Северной Ирландии приступили к съемкам приквела сериала "Игра престолов". В новом сериале будут описываться события, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.
Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон "Игры престолов" вышел в свет в 2011 году. Сериал вошел в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ.
СМИ рассекретили название приквела "Игры престолов"
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