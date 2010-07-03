Джордж Мартин раскрыл подробности приквела "Игры престолов"

Фото: кадр из телесериала "Игра престолов"/HBO

Писатель Джордж Мартин поделился подробностями сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету популярного шоу "Игра престолов". Об этом сообщает издание EW.

По словам Мартина, в новом сериале континент Вестерос делится на 100 королевств. Зрители увидят мамонтов, лютоволков и Старков. Фильм будет рассказывать предысторию семьи Ланнистеров. При этом в самом сериале не будет ни Ланнистеров, ни Таргариенов, ни Старков, ни других семейств. Зато в нем будет представлена семья Кластеров, которая живет в будущем замке Ланнистеров.

Ведущие роли в приквеле сыграют Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф. При этом Мартин добавил, что в фильме нет главных ролей, речь идет о своего рода ансамбле. В заключение писатель рассказал, что название сериала "Долгая ночь" может поменяться.

Ранее стало известно, что в Северной Ирландии приступили к съемкам приквела сериала "Игра престолов". В новом сериале будут описываться события, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон "Игры престолов" вышел в свет в 2011 году. Сериал вошел в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ.

