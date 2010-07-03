Опубликован полный трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

НВО опубликовал полный трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с британской актрисой Хелен Миррен в главной роли. Видео появилось на официальном YouTube-канале телекомпании.
Премьера сериала запланирована на 21 октября на телеканале HBO.
Сериал расскажет о последних годах правления российской императрицы и ее отношениях с князем Григорием Потемкиным. Роль фаворита Екатерины II исполняет австралийский актер Джейсон Кларк.
Режиссером сериала, состоящего из четырех эпизодов, выступил Филип Мартин, который снял сериалы "Корона", "Валландер", "Туннель" и другие.
Ранее журнал Variety составил рейтинг лучших сериалов, которые вышли в первой половине 2019 года. В него попали "Притворство", "Барри", "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном", второй сезон сериала "Дрянь" и "Фосси/Вердон". В список также включили сериалы "Двое других", PEN15 "Рами", "Матрешка", "Городские истории", "Тука и Берти", "Когда они нас увидят", "Особенный", "Положение в стране".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.