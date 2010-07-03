Опубликован полный трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Фото: youtube.com/HBO

НВО опубликовал полный трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с британской актрисой Хелен Миррен в главной роли. Видео появилось на официальном YouTube-канале телекомпании.

Премьера сериала запланирована на 21 октября на телеканале HBO.

Сериал расскажет о последних годах правления российской императрицы и ее отношениях с князем Григорием Потемкиным. Роль фаворита Екатерины II исполняет австралийский актер Джейсон Кларк.

Режиссером сериала, состоящего из четырех эпизодов, выступил Филип Мартин, который снял сериалы "Корона", "Валландер", "Туннель" и другие.



Ранее журнал Variety составил рейтинг лучших сериалов, которые вышли в первой половине 2019 года. В него попали "Притворство", "Барри", "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном", второй сезон сериала "Дрянь" и "Фосси/Вердон". В список также включили сериалы "Двое других", PEN15 "Рами", "Матрешка", "Городские истории", "Тука и Берти", "Когда они нас увидят", "Особенный", "Положение в стране".

