Мединский выразил соболезнования родным и близким Кобзона

Фото: Агентство "Москва"
Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким советского и российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Слова министра опубликованы на сайте министерства.
"Если о ком-то можно сказать "жизнь как песня" – это об Иосифе Давыдовиче. Его песни и его поступки от первого мгновенья до последнего не расходятся друг с другом. Его песни – о том, что была бы страна родная и нету других забот. И его жизнь - такая же", – говорится в заявлении
В сообщении отмечается, что в трудные для страны минуты Кобзон всегда был там, где нужен людям больше всего. Он давал концерты для военных в Афганистане, первым шел спасать людей в захваченный террористами "Норд-Ост", приезжал с концертами к землякам в Донбасс.
Министр добавил, что несмотря на болезнь Кобзон продолжал показывать миллионам почитателей своего таланта "образец феноменальной внутренней силы, неугасимой любви к жизни, к людям, к искусству".
"Люди уходят. Песня остается с человеком. Жизнь и песни Иосифа Давыдовича Кобзона остались с нами навсегда", – отмечается в заявлении.
Ранее свои соболезнования выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.
Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. 13 лет он боролся с онкологическим заболеванием. Два дня назад он впал в кому, из которой так и не вышел.
Прощание пройдет 2 сентября. Артиста похоронят на Востряковском кладбище рядом с матерью.
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