На "Евровидение-2021" в Роттердаме допустят до 3,5 тыс зрителей

Фото: Depositphotos/Oleksandr_Gusev
"Евровидение" в Роттердаме в этом году удастся посетить 3,5 тысячам зрителей. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса.
В сообщении отмечается, что зал конференц-центра Rotterdam Ahoy, где пройдет мероприятие, планируется заполнить примерно на 20% для соблюдения мер безопасности. Билеты доступны тем, кто приобрел их на шоу 2020 года.
"Мы рады, что нидерландские власти позволили нам принять аудиторию на трех живых выступлениях и шести генеральных репетициях в Роттердаме с учетом нынешних обстоятельств", – подчеркнул куратор конкурса Мартин Остердаль.
Организаторы "Евровидения" обратили внимание на то, что все гости должны будут придерживаться строгих правил. В частности, предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, выданный не позднее чем за 24 часа до входа в зал.
Сделать повторный тест посетителям придется через 5 дней после мероприятия. Анализ проводится бесплатно через программу Testing For Access.
В зале посетителям будет необходимо находиться в масках. Тех, у кого наблюдаются симптомы COVID-19, организаторы просят остаться дома.
"Евровидение" пройдет 18–22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.
Ранее букмекеры сообщили, исполнители из каких стран являются фаворитами "Евровидения" в этом году. По подсчетам агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18%, Швейцарии –13%, Франции – 11%. В топ-5 вошли также Болгария и Италия (по 7%).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: