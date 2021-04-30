На "Евровидение-2021" в Роттердаме допустят до 3,5 тыс зрителей

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"Евровидение" в Роттердаме в этом году удастся посетить 3,5 тысячам зрителей. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса.

В сообщении отмечается, что зал конференц-центра Rotterdam Ahoy, где пройдет мероприятие, планируется заполнить примерно на 20% для соблюдения мер безопасности. Билеты доступны тем, кто приобрел их на шоу 2020 года.

"Мы рады, что нидерландские власти позволили нам принять аудиторию на трех живых выступлениях и шести генеральных репетициях в Роттердаме с учетом нынешних обстоятельств", – подчеркнул куратор конкурса Мартин Остердаль.

Организаторы "Евровидения" обратили внимание на то, что все гости должны будут придерживаться строгих правил. В частности, предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, выданный не позднее чем за 24 часа до входа в зал.

Сделать повторный тест посетителям придется через 5 дней после мероприятия. Анализ проводится бесплатно через программу Testing For Access.

В зале посетителям будет необходимо находиться в масках. Тех, у кого наблюдаются симптомы COVID-19, организаторы просят остаться дома.

"Евровидение" пройдет 18–22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.

Ранее букмекеры сообщили, исполнители из каких стран являются фаворитами "Евровидения" в этом году. По подсчетам агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18%, Швейцарии –13%, Франции – 11%. В топ-5 вошли также Болгария и Италия (по 7%).