Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота

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Россия может направить в Европейский суд запрос из-за скифского золота, которое должны направить Украине из крымского музея. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во время рабочего визита в Будапешт, передает РИА Новости.

Однако он уточнил, что этот процесс не будет простым, так как все вещи из крымского музея бесспорно передаются Украине.

"Нам сегодня работать в международных судах довольно сложно. Но мы рассматриваем все-таки такую возможность", – добавил Швыдкой.

При этом он подчеркнул, что решение о передаче Украине скифского золота из крымского музея является политизированным. В связи с этим российская сторона пытается воспользоваться инструментами по противодействию этому процессу. Однако, как утверждает спецпредставитель президента РФ, в этом случае тоже будет довольно сложно.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передали коллекцию скифского золота Украине. Процесс таможенного оформления ценностей проходил в Киеве. Артефакты будут храниться в музее в Киево-Печерской лавре.

После выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проходила с февраля по август в 2014 году в Амстердаме, когда Крым еще не являлся частью РФ, коллекцию частично отправили на Украину, оставшуюся часть Нидерланды оставили у себя до оглашения решения суда.

Потом крымские музеи обратились к Нидерландам и попросили их вернуть коллекцию, поскольку нет смысла в передаче золота Украине – артефакты являются частью республики. В июне суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине.



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