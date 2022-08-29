Джонни Депп появился в образе Лунного человека на премии MTV VMA

Фото: TACC/Ettore Ferrari/EPA

Актер Джонни Депп появился в образе Ленного человека на церемонии вручения премии MTV VMA. Об этом сообщает Deadline.

Артист появился над сценой спортивного комплекса The Prudential Center в виде голограммы. Из скафандра символа премии он сказал, что ему нужны были деньги.

"Знаете что? Мне нужна была работа", – отметил Депп.

Позже он снова появился на сцене и объявил, что может проводить дни рождения, бар мицвы, свадьбы и все что угодно.

"Еще я стоматолог", – пошутил актер.

Джонни Депп потерял многие контракты из-за скандала с бывшей женой Эмбер Херд. Актриса обвинила супруга в насилии в своей колонке для Washington Post в 2019 году. В апреле Депп подал иск на 50 миллионов долларов против своей экс-супруги. Херд же подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

Позже Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.

В июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес экс-супруга стоял злой умысел. По решению суда актриса должна выплатить 15 миллионов долларов Деппу в качестве компенсации. При этом суд также обязал Джонни Деппа выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов по встречному иску Эмбер Херд о клевете.

