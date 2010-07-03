Албанская певица Инис Незири победила на "Новой волне" в Сочи

В Сочи завершился международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" – победительницей по сумме баллов стала певица из Албании Инис Незири, передает ТАСС.
"Интернет уже пестрит, люди посчитали баллы, это юная участница из Албании, потрясающая, мурашки по коже, когда она пела песню Пугачевой. Какие могут быть комментарии, если все профессиональные члены жюри поставили ей 10 баллов?" – отметил гендиректор смотра Александр Румянцев.
Сама Незири рассказала, что много работала и считает победу достойной оплатой за труды. По словам исполнительницы, на конкурсе, который стал большим опытом, ей удалось показать свой максимум.
"Новая волна" – это ежегодный Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2002-го по 2014 год он проводился в Юрмале, с 2015 года переехал в Сочи в концертный зал New Wave Hall Олимпийского парка.
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