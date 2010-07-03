Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmal заявила, что хотела бы вернуть конкурс "Новая волна" в Юрмалу. Об этом она рассказала РИА Новости.

Певица таким образом прокомментировала слова композитора Игоря Крутого, который сказал, что проводил переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу. По его словам, в те сроки, когда планировалось провести конкурс, Вайкуле создала там свой фестиваль "Рандеву". Крутой также отметил, что с ее стороны это было не очень порядочно.

"Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля. Тем более что у Игоря конкурс, а у меня фестиваль – мы друг другу не мешаем, они совершенно разные", – заметила певица.

Она добавила, что удивлена высказыванию Крутого и хорошо относится к "Новой волне", для которой Юрмала – подходящее место с учетом большого количества русскоговорящих зрителей.

Конкурс "Новая волна" переехал в Сочи после того, как в июле 2014 года власти Латвии запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.

Ранее Алла Пугачева рассказала в Instagram, что подарила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову "песню про мужиков". Певица записала ролик вместе с Лаймой Вайкуле, у которой гостит в Юрмале. Пугачева пояснила, что сама не осмелилась исполнять эту песню и решила отдать коллективу, у которого это "получается куда лучше". Премьера песни должна состояться в конце года.