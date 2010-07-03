Названы самые популярные песни этого лета у москвичей

Самым популярным летним треком в Москве стала композиция "Bad guy" американской исполнительницы Билли Айлиш. В топ-5 вошли также песни "Life" певицы Zivert и "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti. Рейтинг опубликовала пресс-служба сервиса "Яндекс.Музыка".
На сервисе появился специальный городской плейлист Москвы. В него вошли 50 самых популярных песен последнего сезона.
"Самым популярным летним хитом в Москве стал гимн крутого нрава 17-летней американской певицы Billie Eilish "Bad guy". Эта же композиция возглавила плейлисты Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска", – передает пресс-служба "Яндекс.Музыка".
Четвертое место занимает рэп-дуэт HammAli & Navai с треком "Девочка-война". На пятом месте – "Витаминка" Тимы Белорусских.
Музыкальный сервис отмечает, что москвичи этим летом часто ностальгировали под старые песни. Популярными оказались "Numb" Linkin Park, "Believer" Imagine Dragons, а также "Выхода нет" "Сплина" и "Лесник" "Короля и Шута".
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