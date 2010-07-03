Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:47

Названы самые популярные песни этого лета у москвичей

общество культура

13:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самым популярным летним треком в Москве стала композиция "Bad guy" американской исполнительницы Билли Айлиш. В топ-5 вошли также песни "Life" певицы Zivert и "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti. Рейтинг опубликовала пресс-служба сервиса "Яндекс.Музыка".

На сервисе появился специальный городской плейлист Москвы. В него вошли 50 самых популярных песен последнего сезона.

"Самым популярным летним хитом в Москве стал гимн крутого нрава 17-летней американской певицы Billie Eilish "Bad guy". Эта же композиция возглавила плейлисты Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска", – передает пресс-служба "Яндекс.Музыка".

Четвертое место занимает рэп-дуэт HammAli & Navai с треком "Девочка-война". На пятом месте – "Витаминка" Тимы Белорусских.

Музыкальный сервис отмечает, что москвичи этим летом часто ностальгировали под старые песни. Популярными оказались "Numb" Linkin Park, "Believer" Imagine Dragons, а также "Выхода нет" "Сплина" и "Лесник" "Короля и Шута".

Читайте также

общество культура

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика