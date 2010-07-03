Наргиз больше не будет исполнять песни Фадеева

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Наргиз больше не сможет исполнять песни, написанные для нее Максимом Фадеевым. Продюсер официально запретил певице использовать его композиции. Об этом Наргиз сообщила в Instagram.

"Песни, автором которых является Фадеев, всем вам известные "Ты моя нежность", песни, входящие в альбом "Шум сердца", мне исполнять запрещено правообладателем", – написала певица.

Она уточнила, что контракт с лейблом MALFA уже расторгнут, и в новой программе этих песен не будет. Сейчас Наргиз и ее команда работают над новым альбомом.

Ранее певица пригрозила уйти в монастырь. В Instagram она опубликовала фотографию с монахинями на шпильках и предложила подписчикам следовать за ней.