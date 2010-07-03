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13:52

Наргиз после конфликта с Фадеевым решила уйти в монастырь

общество

13:52

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Фото: Агентство "Москва"

Певица Наргиз пригрозила уйти в монастырь. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

Она прикрепила к публикации фотографию с монахинями на шпильках и предложила подписчикам следовать за ней.

Часть поклонников шутку оценили, но многие восприняли этот пост серьезно. Недавно появилась информация, что продюсерский центр Максима Фадеева разрывает с Наргиз контракт и собирается запретить ей исполнять все, что было создано в сотрудничестве.

Сам Фадеев пока никак не комментирует ситуацию.

Наргиз начала сотрудничать с Фадеевым после того, как заняла второе место на шоу "Голос". Певица известна по исполнению песен "Я не твоя", "Я не верю тебе!", "Беги", "Шум сердца", "Прощай, любимый город".

Наргиз заявила в Instagram, что уходит в монастырь

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общество

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