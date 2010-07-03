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Писателя Дмитрия Быкова выписали из больницы несколько дней назад. Он чувствует себя хорошо и уже работает, рассказал сам писатель РИА Новости.

В настоящее время он работает над очерком о русском драматурге Николае Эрдмане. "К лекциям я приступлю после майских праздников, потому что сейчас все разъезжаются", – отметил Быков.

Ранее Быков сообщил, что попал в больницу из-за отравления. При этом, он не намерен обращаться в полицию.

Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт в середине апреля, но диагноз не подтвердился. Состояние писателя оценивалось как тяжелое. Его вводили в медикаментозную кому.

Вечером 18 апреля Быкова доставили на лечение в Москву, а 21 апреля он пришел в сознание.