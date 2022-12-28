Концерт Российского национального оркестра пройдет в Москве 2 января

Фото: пресс-служба РНО

Российский национальный оркестр 2 января сыграет праздничный концерт на сцене Большого зала консерватории. В программе – музыкальные фрагменты таких знаменитых произведений, как балет Чайковского "Щелкунчик", оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова, "Севильский цирюльник" Россини, "Кармен" Жоржа Бизе, "Летучая мышь" Иоганна Штрауса.

Вместе с оркестром, который входит в число 15 лучших симфонических коллективов мира, на сцену выйдут звезды столичной оперной сцены. Музыкальные произведения исполнят баритон Андрей Батуркин, бас Михаил Гужов, меццо-сопрано Лариса Костюк и сопрано Вера Кононова. Зазвучит оркестр под управлением главного дирижера Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова.

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

Ранее телеканал Москва 24 анонсировал праздничный концерт "Новогодний альбом". В съемках приняли участие солисты Детского хора радио и телевидения России, театра-студии АДМ и Музыкальной школы Российской академии музыки имени Гнесиных. Их творческими наставниками стали солисты группы Uma2rman братья Владимир и Сергей Кристовские.



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