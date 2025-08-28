Премьера картины "Познавательный фильм. Город кино" состоится на Москве 24

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

На телеканале Москва 24 состоится премьера картины "Познавательный фильм. Город кино" о процессе съемок современных российских лент в кинопарке "Москино".

В фильме расскажут о съемках сериала "Арсеньев", посвященного жизни и приключениям исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Для проекта в кинопарке был специально воссоздан исторический облик части улиц Владивостока начала ХХ века.

Также зрители увидят созданный в кинопарке аэропорт и два находящихся там настоящих самолета. Один из них, Ту-154, использовался во время съемок сериала "Пингвины моей мамы", а также русской адаптации популярной турецкой драмы "Постучись в мою дверь в Москве". В фильме расскажут, откуда в "Москино" 2 самолета, 2 поезда и 3 исторических ретро-трамвая.

Помимо этого, в кинопарке были созданы десятки других тематических съемочных локаций. Среди них – копия известного театра в усадьбе Архангельское "Театр Гонзаги", Витебский вокзал, "Линия обороны. Окопы времен Великой Отечественной войны" и "Палаты князя Андрея". Авторы фильма раскроют, из чего были сделаны масштабные декорации, а также кто и как воссоздает атмосферу разных эпох "Москино".

Премьера фильма состоится на Москве 24 в субботу, 30 августа, в 15:30. Повторный показ пройдет 31 августа в 20:30.

Ранее стало известно, что дилогия режиссера Алексея Балабанова "Брат" была признана лучшим отечественным боевиком, вышедшим после 1991 года. Кроме того, в тройку лучших фильмов вошли "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина и картина Балабанова "Война".