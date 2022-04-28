Депутат Ямпольская призвала бороться с продажей книг Акунина

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В столичных книжных магазинах до сих пор продают произведения авторов, которые очерняют свою страну. За данный вопрос взялся комитет Госдумы по культуре, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Председатель комитета Елена Ямпольская рассказала, что в книжных магазинах Москвы по-прежнему продают произведения авторов, которые негативно высказывались о проведении специальной военной операции на Украине. В частности депутат упомянула Бориса Акунина, который "занимает антироссийскую и антигосударственную позицию".

Ямпольская отметила, что рассчитывает на вмешательство в вопрос курирующих книгоиздание и книгораспространение ведомства.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку содержанию книг украинского журналиста Дмитрия Гордона. В отношении Гордона уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 354, пункту "б" части 2 статьи 282, пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

