Ученые реконструировали облик Моцарта по его черепу

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Ученым удалось восстановить облик композитора Вольфганга Амадея Моцарта по черепу, предварительно, принадлежащему ему. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, внешний вид композитора долгое время был неизвестен. Большинство сохранившихся портретов были созданы спустя годы после его жизни, а немногие изображения, сделанные при его жизни, различаются.

Некоторые изображали Моцарта в детстве, другие – фрагментарно. Однако теперь ученые при помощи современных технологий смогли реконструировать его лицо.

По словам эксперта в области судебно-медицинской реконструкции лица Цицерона Мораеса, он случайно нашел череп, приписываемый Моцарту, в ходе работ над другим проектом.

"Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности", – рассказал он.

Международная группа исследователей начала свои работы с виртуального восстановления черепа, после чего использовала различные техники для формирования полной реконструкции лица. В рамках этого они применяли маркеры толщины мягких тканей и данные измерений сотен взрослых европейцев, благодаря чему определили форму носа, губ, ушей и других черт лица Моцарта.

"Мы также использовали технику анатомической деформации, чтобы подогнать голову виртуального донора под параметры черепа Моцарта. Это позволило создать совместимое лицо", – указал Мораес.

Между тем ранее неизвестное музыкальное произведение Моцарта было найдено в одной из библиотек Лейпцига на востоке Германии. Речь идет о пьесе Serenate ex C из собрания Карла Фердинанда Беккера.

Найденная рукопись представляет собой копию, сделанную примерно в 1780 году, а сама композиция была создана в середине – конце 1760-х годов, когда Моцарт был еще совсем юным композитором.

