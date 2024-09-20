В Лейпциге обнаружено ранее неизвестное произведение Моцарта

Фото: ТАСС/The Granger Collection

Ранее неизвестное музыкальное произведение австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта было найдено в одной из библиотек города Лейпциг на востоке Германии. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщает ТАСС.

"Сенсация в музыкальном мире: двенадцатиминутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта", – указано в сообщении.

Речь идет о пьесе "Serenate ex C" из собрания Карла Фердинанда Беккера. Данное музыкальное произведение впервые представят и исполнят в Лейпцигской опере 21 сентября.

Отмечается, что найденная рукопись представляет собой копию, сделанную примерно в 1780 году, а сама композиция была создана в середине – конце 1760-х годов, когда Моцарт был еще совсем юным композитором.

Ранее участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали, о выпуске новой песни, созданную фронтменом группы Фредди Меркьюри. Для релиза ее продолжительное время восстанавливали по имеющимся записям.