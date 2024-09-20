Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:28

Культура

В Лейпциге обнаружено ранее неизвестное произведение Моцарта

Фото: ТАСС/The Granger Collection

Ранее неизвестное музыкальное произведение австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта было найдено в одной из библиотек города Лейпциг на востоке Германии. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщает ТАСС.

"Сенсация в музыкальном мире: двенадцатиминутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта", – указано в сообщении.

Речь идет о пьесе "Serenate ex C" из собрания Карла Фердинанда Беккера. Данное музыкальное произведение впервые представят и исполнят в Лейпцигской опере 21 сентября.

Отмечается, что найденная рукопись представляет собой копию, сделанную примерно в 1780 году, а сама композиция была создана в середине – конце 1760-х годов, когда Моцарт был еще совсем юным композитором.

Ранее участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали, о выпуске новой песни, созданную фронтменом группы Фредди Меркьюри. Для релиза ее продолжительное время восстанавливали по имеющимся записям.

Читайте также


культура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика