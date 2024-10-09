Воссоздан облик непобедимого полководца гуситов Яна Жижки

Фото: kraj-jihocesky.cz

Международный коллектив ученых воссоздал облик предводителя гуситов – чешского полководца Яна Жижки, который жил примерно в период с 1360 по 1424 год, передает новостной портал Novinky.

Новость опубликовали в канун 600-летнего юбилея со дня смерти Жижки. Над воссозданием внешности работали ученые из Чехии, Италии и Бразилии. Они опирались на цифровую копию части черепа полководца, которая была обнаружена более 100 лет назад.

Археологи нашли череп Жижки в 1910 году во время проведения реконструкции костела Святых Апостолов Петра и Павла в городе Часлав, расположенного в центральной части Чехии. Найденные останки ученые подвергли радиоуглеродному анализу, благодаря чему смогли установить, что они принадлежали человеку, дата смерти которого совпадает с летописными указаниями о времени ухода из жизни Жижки, скончавшегося из-за болезни.

После этого с помощью современных методов криминалистики и цифровой копии части черепа ученые и воссоздали облик полководца. Известно, что под его предводительством гуситы, ставшие первыми в истории протестантами, одержали в первой четверти XV века многочисленные победы над войсками католиков. В том числе над состоявшими из тяжеловооруженных рыцарей полками Священной Римской империи.

Ранее британские энтузиасты с помощью металлоискателя обнаружили клад с 36 серебряными монетами, датируемыми периодом с 1000 по 1065 год. Как выяснили ученые, деньги были отчеканены в эпоху правления таких английских королей, как Эдуард Исповедник, Этельред II Неразумный и Кнуд Великий.

По мнению историков, клад может помочь изучить спектр торговых связей в регионе на протяжении эпохи викингов и глубже понять историю торговли и экономики того времени. Они сравнили находку с кошельком, наполненным разнообразными валютами.