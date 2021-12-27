Прием работ на конкурс имени Андрея Стенина стартовал в Москве

Фото: Доминик Бутен

В Москве стартовал прием работ на восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина, специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотосоревнование по традиции открылось в день рождения Андрея Стенина – 22 декабря. Принять участие в конкурсе могут молодые репортеры со всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Работы можно подать на русском, английском и китайском языках.

Число номинаций и категорий, в которых могут принять участие претенденты, сохранилось. Речь идет о четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также двух категориях – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую номинацию можно подать по одной одиночной работе и одной серии.

Прием заявок открыт до 28 февраля 2022 года включительно. Призовой фонд конкурса составит 125, 100 и 75 тысяч рублей в каждой номинации за первое, второе и третье место соответственно. Высшая награда конкурса – Гран-при – в 2022 году составит 700 тысяч рублей.

Важной частью конкурса, несмотря на коронавирусные ограничения, станут традиционные выставочные турне работ лауреатов. Их представят на экспозиционных площадках разных стран, благодаря чему молодые фоторепортеры смогут продемонстрировать свои работы международной аудитории.

Выставки пройдут в десятках городов Европы, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Площадками в том числе являются штаб-квартира ООН и Совет Европы в Страсбурге.

По словам куратора конкурса, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, пандемия оказала огромное влияние на современные реалии.

"И тем не менее многие из этих изменений пошли нашим конкурсантам на пользу: укрепили их творческий дух, заставили невероятно вырасти в профессии, развили воображение и придали ускорение реализуемым ими проектам", – убеждена Олейник.

Она полагает, что за восемь лет конкурс имени Стенина уже помог многим фотокорреспондентам обрести яркое имя в профессии.

"Команда нашего конкурса невероятно гордится и рада этому. Мы ждем наших новых участников и от всей души желаем им победы!" – заключила куратор конкурса.

В 2021 году в Международном конкурсе для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина участвовали порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран. В шорт-лист вошли представители России, Китая, Великобритании, Германии, Испании, Греции, Египта, Индии, Турции, Индонезии, Мексики, Канады и других стран.

Темы фотографий лучших, по мнению конкурса, молодых репортеров мира были напрямую связаны с событиями, взорвавшими трафики новостных изданий последних полутора лет.