Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявило лауреатов 2021 года. Для выбора победителей жюри отсмотрело порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран. Шорт-лист с именами опубликован на сайте конкурса.
В числе участников шорт-листа – представители 17 стран, среди которых Китай, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Египет, Индия, Турция и другие. Впервые в шорт-лист вошли молодые фотографы из Индонезии, Мексики и Канады.
Темы работ лауреатов конкурса 2021 года формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира прошедшего года. Среди главных – майские протесты в Миннеаполисе, экологическая катастрофа, вызванная беспрецедентным за последние 25 лет нашествием саранчи в Африке и Азии, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.
"Прошедший год, события которого зафиксированы в работах наших лауреатов, был непростым. И этим определяется нерв и драматичность многих из отобранных жюри фотографий. Тем не менее участники конкурса не просто обозначают проблему: они хотят с помощью средств фотографии вызвать зрителя на разговор о ней, вместе осмыслить и найти пути ее решения. И, по нашему мнению, молодым фотографам это удается блестяще", – отметила куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
Обладателя Гран-при и призовых мест в номинациях конкурса объявят в сентябре.
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