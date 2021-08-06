Лучшее фото по итогам онлайн-голосования выбрали на конкурсе Стенина

Фото: Stenincontes/Рафид Ясар
Одиночную работу Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер" признали лучшим снимком международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Об этом сообщает РИА Новости.
На фотографии изображен крестьянин, показывающий урожай цветной капусты. За снимок проголосовали порядка четверти пользователей.
"Я понимаю, что народное голосование – это еще не Гран-при, но каждый голос – это знак поддержки. Не знаю, есть ли среди участников кто-то, кто жаждет победы в этом соревновании больше, чем я. Но как бы там ни было, пусть победит сильнейший", – заявил победитель.
Обладатель Гран-при конкурса имени Стенина будет назван в конце сентября. Тогда же будут объявлены лауреаты, вошедшие в шорт-лист 2021 года.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, рассчитан на помощь молодым фотографам.
Ранее сообщалось, что в столице продолжается прием заявок на фотовыставку "Объективно о Москве". Зарегистрироваться и поучаствовать в розыгрыше призов можно до 10 августа.
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