Мэрия Москвы назвала кинокомпании, которые получат гранты за создание образа столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэрия Москвы выделила 36 миллионов рублей на гранты за создание образа столицы. Всего денежное поощрение получат восемь кинокомпаний. Их список утвержден приказом департамента культуры Москвы, опубликованным на портале мэра и правительства Москвы.

Гранты получат создатели фильмов "На острие", "Доктор Лиза", "Человек из Подольска", "Команда мечты", "Комета Галлея", "Хандра", "Красотка в ударе" и "Побочный эффект".

Кинокомпании "Телесто-фильм", создавшей картину "На острие", достанется 9 миллионов рублей. Создатели фильмов "Команда мечты" (продюсерский центр "Молодежные инициативы") и "Доктор Лиза" (киностудия КИТ) получат по 6 миллионов рублей. Гранты в размере 3 миллионов выделят создателям фильмов "Комета Галлея" ("Стар Медиа"), "Хандра" (кинокомпания "Смена"), "Красотка в ударе" ("Марс Медиа"), "Человек из Подольска" (кинокомпания "Новые люди") и "Побочный эффект" (киностудия "Друг друга").

О конкурсе на получение грантов для кинематографистов, организованном правительством Москвы и киносетью "Москино", сообщалось ранее. Одним из условий для участия было проведение съемок в узнаваемых и широко известных местах столицы. Такие эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража картины.