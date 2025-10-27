The Times: найдено первое опубликованное произведение Агаты Кристи

Фото: ТАСС/The Granger Collection, New York

Первое опубликованное произведение английской писательницы Агаты Кристи найдено в лондонской газете спустя 120 лет, сообщает The Times.

Стихотворение "Пар против электричества" было опубликовано в 1905 году, однако вводящая в заблуждение информация в биографии Кристи не позволила обнаружить 24-строчное произведение раньше, рассказали журналисты.

По данным издания, писательница ошиблась с возрастом, указав, что ей было 11 лет на момент его написания, а не 14. Более того, она перепутала электричку с трамваем.

Исследователи творчества Кристи нашли стихотворение в прошлом месяце в газетных архивах. После этого наследники писательницы дали разрешение его опубликовать.

Стихотворение Кристи, появившееся 8 июля 1905 года в Ealing and Hanwell Post, представлялось в газете следующим образом: "Юный автор прислал нам рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу".

