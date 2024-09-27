Янковский, Максимов и Бурковский сыграли в сериале "Москва слезам не верит"

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Актеры Иван Янковский, Андрей Максимов и Андрей Бурковский снялись в сериале "Москва слезам не верит" режиссера Жоры Крыжовникова, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из онлайн-кинотеатров.

Основой сюжета стала история о трех подругах, которые ищут любовь и счастье в Москве начала нулевых. В сериале будет восемь серий.

Главные роли также исполнили Анастасия Талызина, Мария Камова и Тина Стоилькович. Вторым режиссером стала Ольга Долматовская.

Ранее "Кинопоиск" сообщил о планах выпустить экранизацию компьютерной игры Atomic Heart. Сценаристом выступит Роман Кантор, известный по фильму "Мастер и Маргарита" и сериалу "Эпидемия". В экранизации будет помогать компания Mundfish – разработчик оригинальной игры Atomic Heart. Проект выйдет до 2029 года.