Умер оперный певец Сергей Алексашкин

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Оперный певец, народный артист России Сергей Алексашкин умер на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

"Он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер", – говорится в публикации.

Коллектив Мариинского театра выразил искренние соболезнования родным и близким Алексашкина, а также его коллегам и друзьям. О дате и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Алексашкин родился в 1952 году в Саратовской области. В 1982 году он окончил Саратовскую консерваторию, затем работал в Саратовском театре оперы и балета, а в 1983–1984 годах стажировался в миланском театре "Ла Скала".

С 1989 года артист был солистом Мариинского театра. Также он преподавал в Санкт-Петербургской консерватории.

Певец гастролировал в Европе, Америке, Японии, Австралии, Южной Корее. Также в качестве приглашенного солиста он выступал на сценах нью-йоркской "Метрополитен-оперы" и Королевского оперного театра "Ковент-Гарден" в Лондоне.

В его репертуар входили ведущие оперные партии, включая Ивана Сусанина в произведении "Жизнь за царя" Михаила Глинки, Бориса Годунова и Варлаама в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, Кочубея в "Мазепе" Петра Чайковского и многих других.

