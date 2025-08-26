Умер актер из "Кремлевских курсантов" и "Метода Фрейда" Алексей Аптовцев

Фото: кадр из сериала "Метод Фрейда"; режиссер – Михаил Вайнберг; производство – Star Media

Актер Алексей Аптовцев, прославившийся своими ролями в сериалах "Кремлевские курсанты" и "Метод Фрейда", скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на художественного руководителя театра "ФЭСТ" Игоря Шаповалова.

По его словам, до своего 50-летия артист не дожил одну неделю.

"Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября", – поделился Шаповалов.

Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в подмосковном городе Железнодорожном. Обучение проходил в Театральном училище имени Б. В. Щукина на курсе Евгения Князева, который окончил в 1998-м. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ".

Зрителям актер запомнился в том числе по ролям в фильмах "Лед в кофейной гуще" и "Солдаты. Дембель неизбежен". Вместе с тем Аптовцев был известен своим участием в озвучивании видеоигр, таких как "Ведьмак", League of Legends, The Elder Scrolls V: Skyrim и Marvel’s Spider-Man 2.