МИД Украины выступил против участия Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

Министерство иностранных дел Украины выступило против участия актрисы Чулпан Хаматовой на Венецианском кинофестивале, где покажут драму "Тихая жизнь", в которой снялась общественный деятель. Соответствующее обращение ведомства было размещено на странице в соцсети X.

По заявлению украинского министерства, Хаматова "помогла консолидировать власть" вокруг Владимира Путина.

"Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы", – уточнили в ведомстве.

Министерство считает, что такие люди не должны появляться на красных дорожках, пока в мире происходят боевые действия.

Еще в прошлом году Хаматова сообщила о планах завершить актерскую карьеру. Она признавалась, что ей трудно выходить на сцену. Подобное происходило и раньше, как утверждает актриса, но ей обещали, что с годами это изменится, но этого так и не произошло.

Хаматова заявила, что хочет поскорее отказаться от актерской деятельности. Также артистка заявила, что актерство больше подходит молодым людям, которые имеют много сил.

В конце марта 2022 года стало известно, что Хаматова по собственному желанию уволилась из "Современника", а после покинула Россию.

