Захарова прокомментировала запрет Эстонии на въезд для группы "Руки вверх!"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет Эстонии на въезд в страну для российской музыкальной группы "Руки вверх!". В эфире радио Sputnik она заявила, что страна, выходя из состава СССР, провозгласила своей главной ценностью демократию, а в итоге пришла к диктатуре.

"Если страна гордится, рассказывая о культурных связях, тем, что кому-то запрещает выступать в своей стране, значит, что-то с ней не так, с этой страной. Это люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Эстония вышла из состава Советского Союза не из-за экономической составляющей, а потому что республику не устраивала цензура. Теперь, по ее словам, эта страна сама превратилась в репрессивное государство, которое "запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее".

Она подчеркнула, что, если люди хотят видеть группу, которая не нарушает закон, не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, а ее не пускают к своему слушателю, это является цензурой.

Ранее власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх!" выступления на территории страны. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу также подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.

В свою очередь, участник группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.