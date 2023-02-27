Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Об этом рассказала секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

"Выписали, у него отличное настроение, отличный аппетит, состояние хорошее", – передает РИА Новости ее слова.

Бедроса Киркорова положили в больницу с обострением бронхита 9 февраля. По данным СМИ, у певца было затрудненное дыхание.

Успенская 13 февраля сообщила, что его состояние улучшилось. Она отметила, что его обследуют медики.

Позднее стало известно, что ему назначили антибактериальную терапию.



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