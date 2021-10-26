Россию на "Детском Евровидении-2021" представит Татьяна Меженцева

Фото: instagram.com/tanya.mezhentseva

Россию на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2021" представит Татьяна Меженцева. Такое решение было принято по итогам голосования интернет-зрителей и жюри, передает ТАСС.

"Победителем национального отборочного конкурса "Детское Евровидение-2021" становится Таня Меженцева", – объявили ведущие национального отбора, который организовала Академия Игоря Крутого.

В этом году в Национальный финал конкурса прошли 12 участников. В жюри вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

Финал конкурса пройдет 19 декабря в концертном зале La Seine Musicale в Париже. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, организаторы приняли решение провести "Детское Евровидение" в онлайн-формате, однако формат будет зависеть от эпидемической обстановки в Европе.

В "Детском Евровидении-2021" примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Сербии, Испании, Португалии, Украины, Польши, Армении, Азербайджана, Болгарии, Албании, Грузии, Франции, Казахстана, Италии, Ирландии, Германии, Северной Македонии, Мальты и Нидерландов.

В прошлом году на международном детском песенном конкурсе Россию представляла 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга.