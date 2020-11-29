Финал "Детского Евровидения" состоится в Польше в формате телемоста

Фото: junioreurovision.tv
Финал международного конкурса "Детское Евровидение" состоится в Польше в формате телемоста. Об этом сообщили на официальном сайте организаторы мероприятия.
В заявлении говорится, что шоу примет иную форму из-за пандемии COVID-19.
"Восемнадцатый детский конкурс песни Евровидение будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве со всеми ведущими и необходимой командой, социально дистанцированной", – рассказали организаторы.
Отмечается, что каждый участник конкурса будет исполнять песню из студии в своей стране. Финал "Детского Евровидения" начнется с выступления участницы из Германии, а завершится песней конкурсантки из Франции.
Всего в финале "Детского Евровидения" примут участие юные таланты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Россию на музыкальном конкурсе представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга.
"Я очень счастлива! Даже не думала, что такое может случиться: что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент – представлять Россию на международном конкурсе в Польше", – поделилась Феськова.
Ранее в Сети появился клип на песню "Мой новый мир". В нем юная певица появилась в образе художницы, которая своими рисунками вдохновляет других детей верить в себя и в свою мечту.
Видео: www.youtube.com/Junior Eurovision Song ContestФеськова пояснила, что ее песня призвана научить людей "наполнять каждый свой день добром и счастьем".
"Мы объединились в танце, чтобы зажигать сердца других и менять мир к лучшему – это было очень круто. Двигай Мир (Move The World) – именно под таким лозунгом в этом году пройдет международный конкурс детской песни в Польше", – заключила Феськова.
Ранее 11-летняя София Феськова победила в российском национальном отборе конкурса "Детское Евровидение". Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. Всего за право представить Россию на конкурсе соревновались 11 участников.
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