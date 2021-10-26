Адвокат Моргенштерна заявил о готовности рэпера дать объяснения в СК

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил о готовности рэпера дать объяснения в Следственном комитете РФ о высказываниях про День Победы, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут. Мы считаем, что состава преступления в его высказываниях нет. Он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание", – сказал Жорин.

Адвокат уточнил, что Моргенштерн пока не получал повесток. Однако, по его словам, следователи не будут с этим затягивать.

"Может быть, объяснения воспримутся через стрессовую ситуацию похода в правоохранительные органы", – добавил Жорин, отметив, что новость о проверке стала для него неожиданной.

Ранее Моргенштерн заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, почему в России празднуют День Победы спустя почти век. Он добавил, что каждый год на эти цели тратят миллионы.

На высказывания рэпера отреагировала общественная организация "Ветераны России". Ее представитель Ильдар Рязапов обратился в Генпрокуратуру РФ, СК РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить слова Моргенштерна.

По мнению "Ветеранов России", высказывания рэпера подпадают под нарушения, умысел которых направлен на оскорбление памяти о Великой Отечественной войне. В таком случае в отношении Моргенштерна должно быть применено наказание в соответствии с КоАП РФ и УК РФ.

