Рогозин рассказал об отношении американских астронавтов к съемкам фильма "Вызов"

Фото: roscosmos.ru

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, как американские астронавты отнеслись к съемкам фильма "Вызов", и поблагодарил НАСА за поддержку в реализации проекта.

"Часть съемок проводилась на американском сегменте, и американцы, несмотря на сначала ревность и скепсис, потом вписались в этот проект", – приводит слова Рогозина РИА Новости.

Кроме того, он поблагодарил сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Гагарина за подготовку съемочной группы к полету в космос за короткое время.

"Все кликуши и скептики, которые говорили, что вот, Юлия Пересильд, режиссер, их все эти 12 дней там будет тошнить, они будут в себя приходить. Ничего подобного, ребята вписались в общую работу экипажа с первой секунды, сразу после стыковки", – добавил Рогозин.

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов". Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания в центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Киноэкипаж МКС вернулся на Землю 17 октября. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане. Сообщалось, что все члены экипажа пребывают в хорошем самочувствии.

