Глава Якутии вступился за раскритикованный фильм с переодетым в женщину мужчиной

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Глава Якутии Айсен Николаев вступился за режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина, сообщает ТАСС.

Он заявил, что смотрел фильмы "Айта" и "Кандидат", к которым Роскомнадзор и Минкультуры выдвинули претензии. По его мнению, эти картины не достойны критики. Николаев заверил, что авторы этих картин не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

"Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны", – заверил Николаев.

Он добавил, что в Якутии развивается масштабная киноиндустрия, и, по его мнению, многим это может не нравиться.

"Я со Степаном Бурнашевым, с Дмитрием Шадриным разговаривал по телефону. Я им сказал, чтобы они не переживали. Они и новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя. Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед. Сказал, что родная республика всегда с вами, мы вас, своих, не бросаем, будем вас поддерживать", – добавил Николаев.

Ранее СМИ писали, что с российских видеосервисов убрали фильм "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева и фильм "Кандидат" якутского режиссера Дмитрия Шадрина.

В конце августа замглавы министерства культуры РФ Андрей Малышев заявил, что голливудские фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" могут не выпустить в российский прокат, так как кинокартины не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в РФ.

Позже замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя заявление Малышева, сказал, что кинокартины "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях. Он считает, что эти фильмы лучше тех картин, которым Минкультуры выдало прокатное удостоверение в 2023 году.

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